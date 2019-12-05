В массовом ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» пострадала 25-летняя девушка-водитель и ее пассажир
Серьезное и массовое ДТП с участие 13 (по другим данным 15) автомобилей, произошедшее утром 5 декабря у метро «Озерки», обошлось без жертв. По данным ГИБДД, в аварии на Выборгском шоссе пострадали только 25-летняя девушка-водитель, таранившая все на своем пути и ее пассажир.
- Около 9:50 «Ауди а7», двигаясь во втором ряду, совершила столкновение с «Мерседесом», стоящим перед пешеходным переходом. После чего вылетела на разделительный газон и задела по касательной еще 11 автомобилей, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По словам очевидцев, «гонщица» на тест-драйвовском автомобиле из салона летела по Выборгскому шоссе с приличной скоростью. Выехав на газон, она снесла разделительный забор и стоявший на ее пути светофор.
В результате она и ее 43-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Машина за несколько миллионов рублей восстановлению не подлежит.
Во время тест-драйва девушка -водитель протаранила больше 10 авто у метро «Озерки».
ИСТОЧНИК KP.RU