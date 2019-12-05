В массовом ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» пострадала 25-летняя девушка-водитель и ее пассажир

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-05T12:52:44+03:00

В массовой аварии пострадала девушки-водитель "Ауди" и ее пассажир. Фото: vk.com/spb_today

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Серьезное и массовое ДТП с участие 13 (по другим данным 15) автомобилей, произошедшее утром 5 декабря у метро «Озерки», обошлось без жертв. По данным ГИБДД, в аварии на Выборгском шоссе пострадали только 25-летняя девушка-водитель, таранившая все на своем пути и ее пассажир.

- Около 9:50 «Ауди а7», двигаясь во втором ряду, совершила столкновение с «Мерседесом», стоящим перед пешеходным переходом. После чего вылетела на разделительный газон и задела по касательной еще 11 автомобилей, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, «гонщица» на тест-драйвовском автомобиле из салона летела по Выборгскому шоссе с приличной скоростью. Выехав на газон, она снесла разделительный забор и стоявший на ее пути светофор.

В результате она и ее 43-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Машина за несколько миллионов рублей восстановлению не подлежит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747918" frameborder="0"></iframe> Во время тест-драйва девушка -водитель протаранила больше 10 авто у метро «Озерки».

ИСТОЧНИК KP.RU