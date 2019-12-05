В метро Петербурга посчитали, сколько жетонов продает кассир за смену

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-05T12:54:52+03:00

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Петербуржцы предпочитают оплачивать проезд в метро и других видах общественного транспорта с помощью проездных. Так выгоднее: экономишь и время, и деньги. Однако в пресс-службе петербургского метро убеждены, что списывать жетоны со счетов пока рано.

- Проездные билеты – самый популярный способ оплаты проезда в петербургском метро, тем не менее за смену кассир в среднем продает около 1 000 жетонов, - рассказала старший кассир станции «Ладожская» Ольга Борискина.

При этом она отметила, что среди проездных тоже есть свои лидеры по популярности. Пальма первенства тут достается единому электронному билету, второе почетное место делят проездные на сутки и на месяц, а на третьем месте - единый на метро и наземный транспорт.

Борискина рассказала и о том, как пассажиры реагировали на чеки, которые им стали выдавать при покупке жетонов и проездных.

- Многие удивлялись, спрашивали: «Что это и зачем?» Но приезжие до сих пор, бывает, идут с этим чеком к турникету, думают, что как на пригородных электричках, это билет со штрих-кодом для прохода в метро, - добавила кассир.

ИСТОЧНИК KP.RU