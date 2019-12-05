2019-12-05T14:49:34+03:00
Дом. Семья

За ушастую сову, улетевшую от хозяев в Приморском районе Петербурга, объявлено вознаграждение

Последний раз беглянку видели на крыше детской поликлиники
Ольга НАЗАРКИНА
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Ушастая сова улетела от хозяев и теперь ее ищут всем городом.Ушастая сова улетела от хозяев и теперь ее ищут всем городом.Фото: СОЦСЕТИ
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Ушастая сова потерялась Приморском районе Петербурга. Птица улетела от владельцев в полночь 4 декабря. Сообщение об этом они опубликовали в соцсетях.

- Птица улетела между домами 3 и 7 в Лыжном переулке. Помогите найти, пожалуйста. Может, к кому залетит на балкон или в окно. Гарантируем вознаграждение, - написали расстроенные владельцы.

После побега свободолюбивая хищница села на крышу детской поликлиники в Лыжном переулке, но, когда хозяева смогли попасть туда, совы и след простыл. Если вы увидите сову, сообщите об этом Вячеславу Шереметьеву.

Напомним, в сентябре петербуржцы заметили большую сову на ограде у Приморского дворца на Мебельной улице. Очевидцы шутили, что в городе на Неве, видимо, появился новый Гарри Поттер, и она принесла ему послание из школы волшебства «Хогвартс».

К слову, пернатых довольно часто встречают в спальных районах города. В Приморском районе есть Юнтоловский заповедник, где как раз обитают совы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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