2019-12-05T15:30:25+03:00
Происшествия

Банду разбойников, нападавших на таксистов, будут судить в Петербурге

Жертвами преступников стали четыре водителя
Ольга НАЗАРКИНА
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Нападавших на таксистов мужчин ждет суд.Нападавших на таксистов мужчин ждет суд.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уголовное дело о серии разбойных нападений на таксистов раскрыли петербургские следователи. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники попались после очередной атаки в марте этого года. Они действовали по уже отлаженной схеме: вызвали такси, один из преступников сел на переднее сиденье, ударил водителя по голове, а его подельник, расположившийся на заднем сиденье, стал душить несчастного и угрожал перерезать горло. Затем они стали требовать отдать им все ценное.

- В ходе следствия выяснилось, что таким же образом они обчистили еще трех водителей такси. Общий ущерб от из действий составил более 155 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Сейчас подельникам предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений по статье «Разбой». Вину в совершении преступлений они признали только частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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