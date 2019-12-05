2019-12-05T17:08:40+03:00
Общество

Уровень воды в Неве резко повысился днем 5 декабря

Но наводнения в Санкт-Петербурге опасаться не стоит
Ольга НАЗАРКИНА
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Уровень воды в Неве растет с каждым часом.Уровень воды в Неве растет с каждым часом.
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Сильный западный ветер пригнал воду в Неву. В четверг, 5 декабря, показатели у Горного института превысили 100 см, однако пока закрывать створки дамбы не собираются.

- Наводнением у нас считается, когда вода достигает отметки в 161 см, поэтому сейчас никакой угрозы городу нет, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений.

В региональном ГУ МЧС в свою очередь предупредили, что на Петербург надвигается шторм, и 5 декабря порывы западного ветра могут достигать 18 м/с.

Напомним, в начале октября разгул стихии в Петербурге и области привел не к наводнению, а транспортному коллапсу. Сильный ветер повредил контактную сеть железной дороги на участке «Гатчина-Балтийская - Пудость». В итоге это парализовало движение электричек из Гатчины в Петербург и в обратном пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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