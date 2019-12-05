Легендарную блокадную булочную закрыли в Петербурге
Уникальная булочная, почти 100 лет работавшая в доме 29 по Каменностровскому проспекту, внезапно закрылась. На витрине, которую раньше украшали механические фигурки повара и мышки, теперь висит объявление о продаже оборудования и холодильников.
Это место стало действительно легендарным. Местные жители называли ее даже маленьким музеем блокадной истории, ведь заведение продолжало работать даже в страшные дни, когда Ленинград был осажден фашистами.
Теперь булочную пытаются спасти. На сайте Change.org была создана петиция с обращением к администрации города и Петроградского района.
- Просим приложить максимум усилий, чтобы на этом месте, даже при смене хозяина, если это необходимо по экономическим причинам, все равно снова была открыта именно булочная (пусть с кафе или столовой, это не так важно) с экспозицией о работе ее блокадной предшественницы, - написал автор документа Григорий Биневич.
По его мнению, в том числе и так можно сохранить память о блокаде, о подвиге ленинградцев. В комментариях поддержавшие петицию горожане пишут, что такие знаковые места нельзя превращать в коммерческие точки. По последним данным, обращение поддержали более 300 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU