Принято решение по переименованию станции метро «Новокрестовская»
Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение не менять переименовывать станцию метро «Новокрестовкая» в «Зенит». Об этом сообщил депутат городского ЗакСа Алексей Цивилев.
- Соцопрос о переименовании был запущен на сайте Смольного. С 1 по 21 ноября горожане голосовали «за» и «против». В итоге инициативу поддержали 47,75% респондентов, противоположное мнение выразили 50,90% человек, а еще 1,35% воздержались, - напомнил он.
Результаты опроса проанализировали на заседании Топонимической комиссии и в итоге решили, что менять название будет нецелесообразно.
Помимо этого снова поднимался вопрос о Тучкове буяне. Так планируется назвать будущий парк между проспектом Добролюбова, улицей Сперанского и Малой Невой на Петроградке.
Напомним, идея переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит» у петербуржцев появилась еще до чемпионата мира по футболу. Именно к ЧМ в городе и открыли новую станцию на зеленой линии. В ноябре прошлого года первый опрос на эту тему в ноябре провела исследовательская компания «Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург». Тогда 44 % респондентов переименование поддержали, против проголосовали 26%. Еще 30 % горожан заявили, что им без разницы.
ИСТОЧНИК KP.RU