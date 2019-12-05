2019-12-05T18:00:47+03:00
Общество

Принято решение по переименованию станции метро «Новокрестовская»

Большинство петербуржцев идею назвать ее «Зенитом» не одобрило
Ольга НАЗАРКИНА
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«Новокрестовкая» останется «Новокрестовкой».«Новокрестовкая» останется «Новокрестовкой».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение не менять переименовывать станцию метро «Новокрестовкая» в «Зенит». Об этом сообщил депутат городского ЗакСа Алексей Цивилев.

- Соцопрос о переименовании был запущен на сайте Смольного. С 1 по 21 ноября горожане голосовали «за» и «против». В итоге инициативу поддержали 47,75% респондентов, противоположное мнение выразили 50,90% человек, а еще 1,35% воздержались, - напомнил он.

Результаты опроса проанализировали на заседании Топонимической комиссии и в итоге решили, что менять название будет нецелесообразно.

Помимо этого снова поднимался вопрос о Тучкове буяне. Так планируется назвать будущий парк между проспектом Добролюбова, улицей Сперанского и Малой Невой на Петроградке.

Напомним, идея переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит» у петербуржцев появилась еще до чемпионата мира по футболу. Именно к ЧМ в городе и открыли новую станцию на зеленой линии. В ноябре прошлого года первый опрос на эту тему в ноябре провела исследовательская компания «Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург». Тогда 44 % респондентов переименование поддержали, против проголосовали 26%. Еще 30 % горожан заявили, что им без разницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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