2019-12-05T18:27:02+03:00
Общество

Школу олимпийского резерва в Парголово отдадут РПЦ

Будущих лыжников переселят в Юкки
Ольга НАЗАРКИНА
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Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью вынуждена переехать в Ленобласть.Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью вынуждена переехать в Ленобласть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью вынуждена переехать в Ленобласть. Оказалось, что здание на Выборгском шоссе,120, которое занимает учреждение, исторически принадлежит РПЦ. В 1902 году здесь был возведен двухэтажный каменный дом для причта.

- Это имущество религиозного назначения, и оно по закону подлежит передаче Русской православной церкви, а за школой здание было закреплено на праве оперативного управления - объяснили в пресс-службе Комитета имущественных отношений города.

С заявлением о передаче здания в безвозмездную собственность в КИО обратился приход Спасо-Парголовского храма Петербурга Санкт-Петербургской епархии РПЦ. После этого чиновники подняли архивные документы и удостоверились, что религиозная организация права. Тогда в комитете стали подбирать варианты, куда можно переселить СДЮШОР.

- Подобрать специализированный объект недвижимости с залами для спортивных занятий школы, с прилегающей к зданию территорией, на сегодня не удалось, - признались в пресс-службе.

Чтобы как-то выйти из положения СДЮШОР решили передать в безвозмездное пользования помещение в доме 18, корпус 1, литера B на Сиреневом бульваре. Там разместится администрация школы. А основную тренировочную базу перенесут в поселок Юкки.

Переезд произойдет до 31 августа 2020 года, когда помещения будут отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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