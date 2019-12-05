Цены на вторичное жилье в Петербурге побили исторический рекорд

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-05T18:29:10+03:00

За последние два года «вторичка» в Петербурге подорожала на 11%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последний раз «вторичка» была на таком подъеме в 2015 году

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Цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья в Санкт-Петербурге достигли исторического максимума, составив 124,6 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики компании ЦИАН.

Под занавес 2019 года специалисты решили проанализировать рынок недвижимости и установили, что стоимость квартир в этом сегменте в городе на Неве подросла на 4,6%. За последние два года «вторичка» подорожала в общей сложности на 11%.

- В последний раз цены за квадратный метр такого жилья показали резкое движение вверх в 2015 году. Тогда они поднялись с 103 до 110 тыс. рублей, - отметили авторы исследования.

Эксперты считают, что такой ценовой подъем напрямую связан с подорожанием новых квартир. Кстати, в новостройках самой большой популярностью пользуются в первую очередь однушки, а второе и третье (прямо в соответствии с количеством комнат) занимают двушки и трехкомнатные аппартаменты.

В новом году, по прогнозам застройщиков, на рынке недвижимости наступит стагнация.

ИСТОЧНИК KP.RU