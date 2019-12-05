«Зенит» опроверг слухи о новом контракте Дзюбы

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-05T19:05:54+03:00

Контракт Дзюбы с клубом истекает в июне 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Действующее соглашение форварда с клубом истекает в июне 2020 года

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Пресс-атташе петербургского клуба Антон Макаренко опроверг сообщения о новом договоре сине-бело-голубых с форвардом Артемом Дзюбой.

- Такую информацию подтвердить не можем. Все данные о подписанных контрактах мы публикуем на официальном сайте клуба, - сказал Макаренко в комментарии "КП-Петербург".

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Дзюба якобы подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «2+1», а зарплата у него останется прежней - 3,6 миллиона евро в год.

Напомним, 31-летний футболист пришел в «Зенит» летом 2015 года. В составе петербургского клуба он провел 163 матча, стал автором 64 голов и передал 47 голевых передач. В составе команды Дзюба получил титул чемпиона РПЛ, стал обладателем Кубка России и двукратным - Суперкубка РФ.

Текущий контракт нападающего действует до конца июня 2020 года. В сезоне 2019/20 Дзюба записал на свой счет 12 мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в составе «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU