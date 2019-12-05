2019-12-05T20:51:06+03:00
Происшествия

«Хендай» вылетел на тротуар на Невском проспекте после столкновения с BMW

К счастью, иномарка не задела пешеходов и врезалась в ограждение [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К счастью, столбики не улетели в пешеходов. Фото: vk.com/spbnanevskomК счастью, столбики не улетели в пешеходов. Фото: vk.com/spbnanevskom
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Вечером 5 декабря на Невском проспекте на тротуар вылетел «Хендай». Неподалеку на выделенной полосе для пассажирского транспорта находился и подбитый BMW. В сообществе «На Невском» во «Вконтакте» очевидцы ДТП рассказали, что две иномарки столкнулись друг с другом. Вероятно, они не поделили дорогу.

К счастью, никто из пешеходов на Невском проспекте не пострадал. Судя по фото с места аварии, «Хендай» затормозили оградительные столбики. Живы и здоровы и участники ДТП. Разве что у «Хендая» сломан бампер, а у BMW помят бок.

У BMW помялся бок, а "Хендай" сломал себе бампер. Фото: vk.com/spbnanevskom

У BMW помялся бок, а "Хендай" сломал себе бампер. Фото: vk.com/spbnanevskom

Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» возмутились безрассудством водителей, памятуя прошлые трагичные случаи с наездом на пешеходов на Невском проспекте.

- 60 км/ч, разумеется, ехали... «Пилоты» как летали по 240, так и будут.

- Видел момент, по «выделенке» мчал парень.

- Такой чугунной болванкой можно и ребенка убить, а взрослому ноги переломать. Повезло, что ограждение не прилетело в кого-нибудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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