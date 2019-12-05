2019-12-05T23:51:44+03:00
Общество

В Петербурге наградили пятиклассника, который спас малышку, провалившуюся под лед

Юный спасатель удерживал девочку за капюшон, пока к ним не пришли на помощь взрослые
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Юного спасателя чествовали в его же школе. Фото: vk.com/school509spbЮного спасателя чествовали в его же школе. Фото: vk.com/school509spb
Изменить размер текста:

В Петербурге наградили пятиклассника, который героически спас девочку, провалившуюся под лед. Павла Гущина чествовали в его родной школе № 509 Красносельского района. Напомним, юный герой 3 декабря прогуливался на Матисовом канале и заметил тонущую малышку. Он тут же подскочил к ней, стал удерживать за капюшон и кричать что есть мочи. Позже к ним на помощь пришли взрослые.

Семья мальчика гордится его поступком. Фото: vk.com/school509spb

Семья мальчика гордится его поступком. Фото: vk.com/school509spb

В школе, в которой учится пятиклассник, прошла специальная торжественная линейка. Родителям мальчика вручили благодарность, а самому герою досталась грамота и почетный знак отличия. Его тут же записали в будущие спасатели, отметив сильные человеческие качества.

- Каждый из нас должен не проходить мимо человека, оказавшегося в беде. Сегодня это сделал у нас Гущин Павел. За смелость и решительность, проявленные при спасении человека на льду, он награждается знаком Всероссийского общества спасания на водах, - передает слова сотрудника МЧС, наградившего мальчика, группа школы во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный заверил, что СКК сохранит свой архитектурный облик после реконструкции
Пенсионер за рулем «Рено» насмерть сбил женщину на «зебре» на Светлановском проспекте
Огромная толпа родителей встала в очередь за билетами на детскую елку в Петербурге
Жители Мурино пожаловались на отключение света
Адвокат историка-расчленителя Соколова жалуется на бесчеловечные условия в «Бутырке»
Новый год без круизов: Паром «Принцесса Анастасия» все еще не могут отремонтировать
«Хендай» вылетел на тротуар на Невском проспекте после столкновения с BMW
Пожарные спасли мужчину из вспыхнувшей квартиры в многоэтажке на Хасанской улице
На станции метро «Достоевская» на рельсы упал пассажир
Автобус №330 от метро «Шушары» продлят до ж/д вокзала в Колпино
«Зенит» опроверг слухи о новом контракте Дзюбы
Банда кабанов бегает по дорогам в Ленобласти
Цены на вторичное жилье в Петербурге побили исторический рекорд
В Ленобласти защитят жизнь и права бездомных животных
Школу олимпийского резерва в Парголово отдадут РПЦ
На крыше вуза на Аптекарском, где ледяная глыба убила студента, опасно свисает труба
Принято решение по переименованию станции метро «Новокрестовская»
Водитель Audi был пьян в момент массового ДТП с 13 авто у «Озерков» в Петербурге
В Петербурге открылся девятый международный Арктический форум
Легендарную блокадную булочную закрыли в Петербурге
Уровень воды в Неве резко повысился днем 5 декабря
Ирина Ган заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
Невский проспект вошел в ТОП самых красивых улиц мира
Два человека пострадали в пожаре на Серебристом бульваре в Петербурге
Девочка оказалась мальчиком: За рулем Audi, протаранившей 13 авто в «Озерках», находился мужчина