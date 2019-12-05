В Петербурге наградили пятиклассника, который спас малышку, провалившуюся под лед

5 Дек. 23:51 2019-12-05T23:51:44+03:00

Юный спасатель удерживал девочку за капюшон, пока к ним не пришли на помощь взрослые

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В Петербурге наградили пятиклассника, который героически спас девочку, провалившуюся под лед. Павла Гущина чествовали в его родной школе № 509 Красносельского района. Напомним, юный герой 3 декабря прогуливался на Матисовом канале и заметил тонущую малышку. Он тут же подскочил к ней, стал удерживать за капюшон и кричать что есть мочи. Позже к ним на помощь пришли взрослые.

Семья мальчика гордится его поступком. Фото: vk.com/school509spb

В школе, в которой учится пятиклассник, прошла специальная торжественная линейка. Родителям мальчика вручили благодарность, а самому герою досталась грамота и почетный знак отличия. Его тут же записали в будущие спасатели, отметив сильные человеческие качества.

- Каждый из нас должен не проходить мимо человека, оказавшегося в беде. Сегодня это сделал у нас Гущин Павел. За смелость и решительность, проявленные при спасении человека на льду, он награждается знаком Всероссийского общества спасания на водах, - передает слова сотрудника МЧС, наградившего мальчика, группа школы во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU