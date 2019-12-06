Блокадную булочную на Петроградке откроют после ремонта

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-06T13:31:55+03:00

Знаменитый магазин работал в 1941-1944 года, в самое тяжелое время для Ленинграда

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Известная в Петербурге булочная, расположенная в доме 29 на Каменноостровском проспекте, закроется, но не навсегда. В конце ноября горожане заметили, что знаменитый магазин, который работал на протяжении всей блокады Ленинграда, закрыт. Как стало известно в пятницу, 6 декабря, в помещении собираются провести ремонт.

- У булочной есть собственник – ЗАО «Хлеб». С одной стороны, нам понятны чаяния жителей оставить память, с другой стороны, у нас действует законодательство Российской Федерации, и собственник имеет право перепрофилировать предприятие, - приводит слова администрации Петроградского района газета «Петербургский дневник».

Когда петербуржцы увидели, что блокадная булочная закрыта, то стали сильно беспокоится. Неужели столь важное место, где во время оккупации горожане получали по талонам 100 грамм хлеба, просто сотрут с лица земли. В сети даже появилась петиция в защиту магазина.

- Эту булочную мы включаем во все списки неофициальных блокадных памятников района. Также администрация поддержала инициативу петербуржцев повесить на этом доме мемориальную табличку, что здесь работала блокадная булочная, - отметили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU