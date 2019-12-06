2019-12-06T15:15:12+03:00
Общество

Сантиметрового клопа достала петербурженка из упаковки с замороженными овощами

Обед из «мексиканской смеси» у женщины не задался из-за неожиданного «ингредиента»
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка нашла огромного клопа в упаковке с замороженными овощамиПетербурженка нашла огромного клопа в упаковке с замороженными овощамиФото: СОЦСЕТИ
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Жительница Петербурга собиралась приготовить вкусный и полезный обед из замороженных овощей. Однако ее аппетит полностью испортила неприятная находка в упаковке. В пятницу, 6 декабря, женщина поделилась в сети фотографией «секретного ингредиента», который не был прописан в составе «мексиканской смеси».

- Производитель уже не знает, как удивить искушенного потребителя. Размеры этого клопа достаточно внушительны – 1 на 1,5 сантиметра, - рассказала женщина.

Разумеется, насекомое в упаковке было уже мертвым и не пугало своими шевелящимися усиками горожанку. Однако спокойствия и желания продолжить готовку женщине это не прибавило.

- Если покупать дешевую продукцию, то результат известен. Покупайте дорогие и известные марки, там исключена такая находка, - выразил мнение петербуржец.

Однако не всегда - дорого, означает – качественно. Так, 5 декабря повара одного из кафе Петербурга собирались готовить оливье и открыли банку с горошком «высшего сорта». Благо, один из них заглянул внутрь и увидел голову кузнечика с длинными усами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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