Сантиметрового клопа достала петербурженка из упаковки с замороженными овощами
Жительница Петербурга собиралась приготовить вкусный и полезный обед из замороженных овощей. Однако ее аппетит полностью испортила неприятная находка в упаковке. В пятницу, 6 декабря, женщина поделилась в сети фотографией «секретного ингредиента», который не был прописан в составе «мексиканской смеси».
- Производитель уже не знает, как удивить искушенного потребителя. Размеры этого клопа достаточно внушительны – 1 на 1,5 сантиметра, - рассказала женщина.
Разумеется, насекомое в упаковке было уже мертвым и не пугало своими шевелящимися усиками горожанку. Однако спокойствия и желания продолжить готовку женщине это не прибавило.
- Если покупать дешевую продукцию, то результат известен. Покупайте дорогие и известные марки, там исключена такая находка, - выразил мнение петербуржец.
Однако не всегда - дорого, означает – качественно. Так, 5 декабря повара одного из кафе Петербурга собирались готовить оливье и открыли банку с горошком «высшего сорта». Благо, один из них заглянул внутрь и увидел голову кузнечика с длинными усами.
ИСТОЧНИК KP.RU