2019-12-06T18:41:55+03:00
Общество

Петербург сковали 8-балльные пробки

Вечером в пятницу, 6 декабря, движение в Северной столице встало
Лилия КОЗЛОВА
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8-балльные пробки сковали движение в Петербурге8-балльные пробки сковали движение в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пятница, 6 декабря, для автомобилистов Петербурга выдалась непростой. Несмотря на то, что снег растаял, движение по дорогам все равно очень плотное. Днем в центре города автолюбители столкнулись с перекрытиями. К 18:30 часам в Северной столице зафиксированы 8-балльные пробки по всему городу.

- С 17:30 часов неожиданно плотное движение на Московском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного, - говорится в сообщениях сервиса «Яндекс.Пробки».

С 17 часов стоит внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта. В пробке длиной 6,5 километров можно потерять 1 час 17 минут.

Также в пятницу появилась пробка-рекордсменка. В 14:00 самый длинный затор для этого времени суток за всю последнюю неделю образовался в центре города по Каменноостровскому проспекту, Троицкой площади и мосту, набережной Лебяжьей канавки, а также по Садовой улице от Чапыгина до Сенной площади. Всего 6,1 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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