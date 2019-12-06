2019-12-06T19:15:40+03:00
Общество

Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году

Прием предложений по его изменению закрыли, но опоздавшим дадут шанс
Ольга НАЗАРКИНА
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Комитет по градостроительству и архитектуре закрыл прием предложений об изменении генплана города.Комитет по градостроительству и архитектуре закрыл прием предложений об изменении генплана города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по градостроительству и архитектуре закрыл прием предложений об изменении генплана города.

- Всего получили более 1,5 тысяч предложений. Их рассмотрят, потом составят проект генплана. Затем документ пройдет согласование с федеральными министерствами, исполнительными властями Петербурга. Третьим этапом станут публичные слушания, на которых горожане смогут представить свои мысли на этот счет, - рассказали в КГА.

Только после этого генплан утвердит парламент города. Процесс довольно длительный, но уже сейчас известно, каким будет главное нововведение в этом документе.

- В нем начнут отображать объекты регионального значения, которые только готовятся к размещению. Это позволит грамотно планировать дотации из бюджета, - добавили в комитете.

Помимо этого, в новом генплане появятся границы приаэродромных территорий, границы зон затопления и подтопления территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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