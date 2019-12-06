Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году
Комитет по градостроительству и архитектуре закрыл прием предложений об изменении генплана города.
- Всего получили более 1,5 тысяч предложений. Их рассмотрят, потом составят проект генплана. Затем документ пройдет согласование с федеральными министерствами, исполнительными властями Петербурга. Третьим этапом станут публичные слушания, на которых горожане смогут представить свои мысли на этот счет, - рассказали в КГА.
Только после этого генплан утвердит парламент города. Процесс довольно длительный, но уже сейчас известно, каким будет главное нововведение в этом документе.
- В нем начнут отображать объекты регионального значения, которые только готовятся к размещению. Это позволит грамотно планировать дотации из бюджета, - добавили в комитете.
Помимо этого, в новом генплане появятся границы приаэродромных территорий, границы зон затопления и подтопления территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU