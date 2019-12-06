«Зенит» громит «Динамо» со счетом 3:0 после первого тайма

СЕГОДНЯ 20:32 2019-12-06T20:33:09+03:00

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«Зенит» ударно начал свой последний домашний матч в этом году в рамках РПЛ. Только после первого тайма в ворота «Динамо» влетело 3 безответных мяча.

Первый гол забил Сердар Азмун уже на 5-й минуте встречи. Сутормин подал с фланга, и иранский нападающий опередил вратаря москвичей, с легкостью переправив мяч в сетку. Затем на 35-й минуте отличился Бранислав Иванович, блистательно реализовав угловой удар. До разгрома первую половину встречу довел Артем Дзюба, который сумел обработать мяч в центре штрафной соперника и пробить в самый гол.

К слову, фанаты «Зенита» на вираже сдержали свое обещание и покинули трибуны «Газпром Арены» в знак протеста с массовыми задержаниями болельщиков по всей стране. Некоторые рядовые поклонники клуба не оценили акцию.

- Позор виражу. Команда то тут причем? Пришли на стадион - будьте добры поболеть за команду! – восклицает один из недовольных болельщиков в официальной группе «Зенита» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU