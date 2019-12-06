2019-12-06T20:33:09+03:00
Спорт

«Зенит» громит «Динамо» со счетом 3:0 после первого тайма

Мячи в первой половине встречи забили Азмун, Иванович и Дзюба
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фото: vk.com/zenitФото: vk.com/zenit
Изменить размер текста:

«Зенит» ударно начал свой последний домашний матч в этом году в рамках РПЛ. Только после первого тайма в ворота «Динамо» влетело 3 безответных мяча.

Первый гол забил Сердар Азмун уже на 5-й минуте встречи. Сутормин подал с фланга, и иранский нападающий опередил вратаря москвичей, с легкостью переправив мяч в сетку. Затем на 35-й минуте отличился Бранислав Иванович, блистательно реализовав угловой удар. До разгрома первую половину встречу довел Артем Дзюба, который сумел обработать мяч в центре штрафной соперника и пробить в самый гол.

К слову, фанаты «Зенита» на вираже сдержали свое обещание и покинули трибуны «Газпром Арены» в знак протеста с массовыми задержаниями болельщиков по всей стране. Некоторые рядовые поклонники клуба не оценили акцию.

- Позор виражу. Команда то тут причем? Пришли на стадион - будьте добры поболеть за команду! – восклицает один из недовольных болельщиков в официальной группе «Зенита» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Фанат не преступник»: Болельщики «Зенита» покинули вираж во время матча с «Динамо»
На Елагином острове откроют каток с 7 декабря
Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург
Петербуржцы негодуют из-за перекрытия КАД в районе Пулково
В Петербурге осудили двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников
Суд постановил вернуть обветшалую «Апрашку» Петербургу
Строители метро столкнулись с огромным валуном на станции «Юго-Западная»
Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году
Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки
Петербург сковали 8-балльные пробки
Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге
124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд
Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения
Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года
Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана
Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана