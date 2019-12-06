Болельщики «Зенита» призвали покинуть трибуны стадиона в Петербурге во время матча с «Динамо»

Один из старейших фанатских организаций футбольного клуба «Зенит», «Ландскрона», призвал всех болельщиков покинуть трибуну стадиона под конец первого тайма игры, на 40-й минуте, которая состоится в Петербурге в пятницу, 6 декабря, с московским «Динамо». Тем самым они хотят привлечь общее внимание к проблемам фанатского движения.

- Когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема, - говорится в заявлении «Ландскрона».

При этом болельщики не собираются вести себя пассивно во время первого тайма. Наоборот, они призывают всех выложиться по максимуму.

Такую же позицию заняли и болельщики «Спартака». На ближайшей домашней игре они собираются полностью отказаться от фанатской символики и визуальной поддержки.

- 1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет, - отметили они.

Вместе фанаты хотят изменить положение дел, чтобы их любимые команды не остались без поддержки навсегда.

Игра «Зенит» - «Динамо» состоится в пятницу, 6 декабря, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».

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