2019-12-07T10:49:22+03:00
Происшествия

Автомобиль провалился в яму на проспекте Стачек в Петербурге

Легковушка оказалась в зоне ремонтных работ
Евгения МОСКВИНА
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Автомобиль провалился в яму на асфальте на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_todayАвтомобиль провалился в яму на асфальте на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today
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Утром в субботу, 7 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел инцидент на дороге. Двигаясь по проспекту Стачек, легковушка провалилась в яму на асфальте. Кадрами с места событий поделились очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- На проспекте Стачек, напротив Кировского завода в сторону метро, в яму, где производились ремонтные работы, провалилась машина, - рассказали очевидцы.

Судя по фото, на этом участке дороги на одной из полос движения действительно было установлено ограждение, предупреждающее о работах. Однако каким-то образом автомобиль оказался в опасном месте. Легковушка провалилась практически наполовину, опустившись «носом» в яму. По предварительной информации, водитель не пострадал.

- Ужас. Наверное, мокрый асфальт и яркие фонари, не увидел где заборчик начинается, - пишет в комментариях пользователь соцсети, - уже строят предположения пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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