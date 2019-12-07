Автомобиль провалился в яму на проспекте Стачек в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-07T10:49:22+03:00

Автомобиль провалился в яму на асфальте на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 7 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел инцидент на дороге. Двигаясь по проспекту Стачек, легковушка провалилась в яму на асфальте. Кадрами с места событий поделились очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- На проспекте Стачек, напротив Кировского завода в сторону метро, в яму, где производились ремонтные работы, провалилась машина, - рассказали очевидцы.

Судя по фото, на этом участке дороги на одной из полос движения действительно было установлено ограждение, предупреждающее о работах. Однако каким-то образом автомобиль оказался в опасном месте. Легковушка провалилась практически наполовину, опустившись «носом» в яму. По предварительной информации, водитель не пострадал.

- Ужас. Наверное, мокрый асфальт и яркие фонари, не увидел где заборчик начинается, - пишет в комментариях пользователь соцсети, - уже строят предположения пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU