«Зенит» готов оказать юридическую поддержку осужденному за драку болельщику
Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осужденный за драку с росгвардейцем на стадионе «Газпром Арена», может при необходимости получить юридическую поддержку клуба.
- За нарушение закона нужно нести ответственность перед судом, но правовое поле предусматривает разную тяжесть совершенного преступления. «Зенит» следит за ситуацией вокруг болельщика. Мы полагаем, что он может рассчитывать на честное правосудие, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Зенита».
Сейчас клуб поддерживает контакт с семьей Данилова и, если понадобится, готов оказать юридическую поддержку болельщику.
- Мы надеемся, что суд пересмотрит меру наказания, - подчеркнули в пресс-службе сине-бело-голубых.
Напомним, столкновение между болельщиками и сотрудниками Росгвардии произошло 3 августа в перерыве матча 4-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром».
По данным следствия, Данилов нанес бойцу Росгвардии «не менее одного удара по ноге». 28 ноября суд приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU