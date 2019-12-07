2019-12-07T11:11:34+03:00
Спорт

«Зенит» готов оказать юридическую поддержку осужденному за драку болельщику

В клубе считают, что за нарушения закона надо отвечать, но рассчитывают на честное правосудие
Ольга НАЗАРКИНА
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«Зенит» готов оказать помощь фанату, осужденному за драку с ОМОНом на стадионе.«Зенит» готов оказать помощь фанату, осужденному за драку с ОМОНом на стадионе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осужденный за драку с росгвардейцем на стадионе «Газпром Арена», может при необходимости получить юридическую поддержку клуба.

- За нарушение закона нужно нести ответственность перед судом, но правовое поле предусматривает разную тяжесть совершенного преступления. «Зенит» следит за ситуацией вокруг болельщика. Мы полагаем, что он может рассчитывать на честное правосудие, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Зенита».

Сейчас клуб поддерживает контакт с семьей Данилова и, если понадобится, готов оказать юридическую поддержку болельщику.

- Мы надеемся, что суд пересмотрит меру наказания, - подчеркнули в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, столкновение между болельщиками и сотрудниками Росгвардии произошло 3 августа в перерыве матча 4-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром».

По данным следствия, Данилов нанес бойцу Росгвардии «не менее одного удара по ноге». 28 ноября суд приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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