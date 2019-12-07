2019-12-07T12:58:01+03:00
Происшествия

Мошенник почти за 100 тысяч рублей починил компьютер пенсионеру из Петербурга

После визита «мастера» пожилой мужчина обнаружил и пропажу телефона
Евгения МОСКВИНА
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Мастер "починил" компьютер пенсионера за 95 тысяч рублей и украл телефон.Мастер "починил" компьютер пенсионера за 95 тысяч рублей и украл телефон.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ремонт ноутбука обошелся 83-летнему петербуржцу в кругленькую сумму – 95 тысяч рублей. Пенсионер из Красносельского района вызвал на дом мастера по починке компьютеров. И тот не смутился запросить за свои услуги сумму, на которую можно приобрести новую технику. Пожилому человеку пришлось заплатить, но после визита мастера он направился прямиком в полицию писать заявление, рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Кроме явно завышенной цены на ремонт техники, пенсионер обнаружил и пропажу своего мобильника. Маленький кнопочный телефончик исчез из комнаты сразу после визита «мастера». Как рассказал в полиции пенсионер, на вид парню было лет 30. Одет он был в спортивный костюм и кепку, а при себе у него был чемоданчик с инструментами.

Молодой ремонтник уже заинтересовал правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка, а из квартиры пенсионера уже взял отпечатки пальцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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