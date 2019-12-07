В день юбилея Эрмитажа на Дворцовой площади выстроилась огромная очередь
Северная столица 7 декабря празднует юбилей Эрмитажа. И в честь его 255-летия вход в главный музей Петербурга по традиции сделали бесплатным. Желающих посетить его оказалось очень много. Поэтому ожидаемо уже в первой половине дня, несмотря на пасмурную погоду, на Дворцовой площади выстроилась очередь из жителей и гостей города.
Фотографиями очереди на Дворцовой уже делятся очевидцы в соцсетях. Желающие прикоснуться к прекрасному выстроились на них от входа в Зимний дворец до Александровской колонны.
В День рождения Эрмитаж также открывает выставку «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра», посетители которой получат возможность увидеть редкое произведение античной пластики.
Напомним, что бесплатно посетить Эрмитаж также можно в каждую первую среду месяца. Выходной у музея по понедельникам.
ИСТОЧНИК KP.RU