2019-12-07T13:47:38+03:00
Общество

В день юбилея Эрмитажа на Дворцовой площади выстроилась огромная очередь

7 декабря попасть в музей можно бесплатно
Евгения МОСКВИНА
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Огромная очередь выстроилась на бесплатное посещение Эрмитажа. Фото: Instagram @cxarismaОгромная очередь выстроилась на бесплатное посещение Эрмитажа. Фото: Instagram @cxarisma
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Северная столица 7 декабря празднует юбилей Эрмитажа. И в честь его 255-летия вход в главный музей Петербурга по традиции сделали бесплатным. Желающих посетить его оказалось очень много. Поэтому ожидаемо уже в первой половине дня, несмотря на пасмурную погоду, на Дворцовой площади выстроилась очередь из жителей и гостей города.

Фотографиями очереди на Дворцовой уже делятся очевидцы в соцсетях. Желающие прикоснуться к прекрасному выстроились на них от входа в Зимний дворец до Александровской колонны.

В День рождения Эрмитаж также открывает выставку «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра», посетители которой получат возможность увидеть редкое произведение античной пластики.

Напомним, что бесплатно посетить Эрмитаж также можно в каждую первую среду месяца. Выходной у музея по понедельникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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