2019-12-07T15:23:36+03:00
Происшествия

Строительные бытовки загорелись на Ленинском проспекте в Петербурге

Пожар охватил площадь в 60 квадратных метров
Евгения МОСКВИНА
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На Ленинском проспекте произошел пожар на строительной территории. Фото: vk.com/spb_todayНа Ленинском проспекте произошел пожар на строительной территории. Фото: vk.com/spb_today
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В Кировском районе Петербурга днем в субботу, 7 декабря, произошел пожар. Огонь вспыхнул у строящегося здания на Ленинском проспекте, 126. Кадрами пожара уже поделились очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Судя по всему, пожар произошел на территории, где живут строители. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, горят на Ленинском четыре бытовки, один металлический контейнер и кровля кирпичной подстанции на площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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