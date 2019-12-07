МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-07T16:40:32+03:00

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Зима все еще не пришла в Петербург – на улице льет дождь, потепление и никакого снежного пейзажа. Погода в ближайшее время так и не порадует горожан. Кроме того, в воскресенье 8 декабря в Северной столице ожидается сильный ветер. Об этом предупреждают в МЧС по городу. Достигать он может 7-12 метров в секунду, а ночью и в первой половине дня порывы могут быть и до 15 метров в секунду.

Продолжатся в воскресенье и дожди. В ночь на 8 декабря в Северной столице будут осадки, может появиться и мокрый снег. Днем также местами ожидаются дожди. При этом температура воздуха пока будет «плюсовой» - от +1 до +3 градусов. И как сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU