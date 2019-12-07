2019-12-07T16:40:32+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре

В воскресенье дожди продолжатся
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Сильный ветер и дождь будет в Петербурге в воскресенье.Сильный ветер и дождь будет в Петербурге в воскресенье.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Зима все еще не пришла в Петербург – на улице льет дождь, потепление и никакого снежного пейзажа. Погода в ближайшее время так и не порадует горожан. Кроме того, в воскресенье 8 декабря в Северной столице ожидается сильный ветер. Об этом предупреждают в МЧС по городу. Достигать он может 7-12 метров в секунду, а ночью и в первой половине дня порывы могут быть и до 15 метров в секунду.

Продолжатся в воскресенье и дожди. В ночь на 8 декабря в Северной столице будут осадки, может появиться и мокрый снег. Днем также местами ожидаются дожди. При этом температура воздуха пока будет «плюсовой» - от +1 до +3 градусов. И как сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курортный район получит дополнительную технику для уборки снега
Все котельные в Петербурге переведут на природный газ к 2026 году
Бастрыкин наградил петербуржцев, спасших детей из тонущего в Фонтанке автомобиля
Елизавета Боярская получила звание заслуженной артистки
Строительные бытовки загорелись на Ленинском проспекте в Петербурге
В день юбилея Эрмитажа на Дворцовой площади выстроилась огромная очередь
Мошенник почти за 100 тысяч рублей починил компьютер пенсионеру из Петербурга
«Зенит» готов оказать юридическую поддержку осужденному за драку болельщику
Автомобиль провалился в яму на проспекте Стачек в Петербурге
Хитрые бабушки украли чужую сумку на автовокзале в Выборге
В Ленобласти выставили на продажу ламу «с голливудской улыбкой»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опасается соперников по чемпионату
Генпрокуратору попросили спасти деревья, которые вырубают на берегу Невы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался говорить про поездку в Африку
Главный тренер «Зенита» Сергея Семака считает, что его команда не решила задачу на сезон
Метро «Международная» наводнили пожарные