Елизавета Боярская получила звание заслуженной артистки

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-07T17:24:23+03:00

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Елизавета Боярская удостоилась звания Заслуженного артиста Российской Федерации. Нагрудный знак и удостоверение ей вручил губернатор Петербурга – торжественное событие произошло сегодня 7 декабря, в Смольном. Почетное звание присвоено актрисе Малого драматического театра Указом президента – за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, Александр Беглов наградил Почетной грамотой Губернатора Петербурга художественного руководителя МДТ – Театра Европы Льва Додина за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

– Вы – гордость нашего города, гордость нашей страны, – приводит слова Александра Беглова к награжденным пресс-служба Смольного.

В свою очередь Лев Додин признался, что Почетная грамота от губернатора для него «особенно важный и приятный знак признания».

– Петербург – вся моя жизнь. Все, что я сделал и делаю, происходит в этом городе. И в другом такого могло и не произойти, – сказал художественный руководитель МДТ.

ИСТОЧНИК KP.RU