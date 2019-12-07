Елизавета Боярская получила звание заслуженной артистки
Елизавета Боярская удостоилась звания Заслуженного артиста Российской Федерации. Нагрудный знак и удостоверение ей вручил губернатор Петербурга – торжественное событие произошло сегодня 7 декабря, в Смольном. Почетное звание присвоено актрисе Малого драматического театра Указом президента – за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Кроме того, Александр Беглов наградил Почетной грамотой Губернатора Петербурга художественного руководителя МДТ – Театра Европы Льва Додина за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.
– Вы – гордость нашего города, гордость нашей страны, – приводит слова Александра Беглова к награжденным пресс-служба Смольного.
В свою очередь Лев Додин признался, что Почетная грамота от губернатора для него «особенно важный и приятный знак признания».
– Петербург – вся моя жизнь. Все, что я сделал и делаю, происходит в этом городе. И в другом такого могло и не произойти, – сказал художественный руководитель МДТ.
ИСТОЧНИК KP.RU