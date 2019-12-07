2019-12-07T19:12:17+03:00
Общество

Все котельные в Петербурге переведут на природный газ к 2026 году

Об этом заявил губернатор Александр Беглов
Евгения МОСКВИНА
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Котельные в Петербурге реконструируют к 2026 году.Котельные в Петербурге реконструируют к 2026 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге еще далеко не все котельные перевели на экологически чистые источники - некоторые продолжают работать на угле и мазуте. Однако в планах города перевести все котельные на природный газ уже через шесть лет. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время объезда Курортного района 7 декабря.

- Мы рассчитываем перевести на природный газ все принадлежащие городу неэффективные котельные уже к 2026 году, - приводит слова Александра Беглов пресс-служба губернатора.

Такие котельные не будут оказывать негативного воздействиях на окружающую среду, а технологии их работы позволяют сокращать время профилактического отключения горячей воды летом до трех дней.

Такая котельная уже работает, например, на улице Инструментальщиков в Сестрорецке. Ее посетил губернатор во время объезда. Современная котельная обслуживает 126 зданий в районе, в том числе 55 жилых домов, 5 детских садов и 4 школы. Реконструировали ее в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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