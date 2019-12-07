2019-12-07T20:08:10+03:00
Общество

Курортный район получит дополнительную технику для уборки снега

Укомплектованность спецмашинами во всем городе пока составляет 60 процентов
Евгения МОСКВИНА
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Курортный район получит дополнительную уборочную технику.Курортный район получит дополнительную уборочную технику.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зимы в Петербурге пока не видать. Но это значит, что еще есть время подготовиться к снегопадам. Насколько готов к зиме Курортный район, проверил губернатор Александр Беглов в субботу, 7 декабря.

На страже чистоты улиц в Курортном районе работают 218 машин спецтехники, в том числе 123 - для уборки дорог. Ежедневно на уборку улично-дорожной сети обычно выходит около 60 машин. Однако до конца года району поставят дополнительную технику - 79 новых машин, сообщает пресс-служба губернатора. Также будет увеличен штат дворников и количество ручной техники для их работы.

- Александр Беглов сообщил, что в целом по городу укомплектованность уборочной техникой составляет 60%. Полностью этот вопрос планируется закрыть в течение двух-трех лет, - отметили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Кстати, в этом году дополнительно вывоза снега в Курортном районе выделили еще 22 площадки и 3 места временного складирования в поселках Солнечное и Песочный и в Зеленогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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