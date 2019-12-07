Курортный район получит дополнительную технику для уборки снега
Зимы в Петербурге пока не видать. Но это значит, что еще есть время подготовиться к снегопадам. Насколько готов к зиме Курортный район, проверил губернатор Александр Беглов в субботу, 7 декабря.
На страже чистоты улиц в Курортном районе работают 218 машин спецтехники, в том числе 123 - для уборки дорог. Ежедневно на уборку улично-дорожной сети обычно выходит около 60 машин. Однако до конца года району поставят дополнительную технику - 79 новых машин, сообщает пресс-служба губернатора. Также будет увеличен штат дворников и количество ручной техники для их работы.
- Александр Беглов сообщил, что в целом по городу укомплектованность уборочной техникой составляет 60%. Полностью этот вопрос планируется закрыть в течение двух-трех лет, - отметили в пресс-службе губернатора Петербурга.
Кстати, в этом году дополнительно вывоза снега в Курортном районе выделили еще 22 площадки и 3 места временного складирования в поселках Солнечное и Песочный и в Зеленогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU