Петербуржцы стали меньше пить и курить
Санкт-Петербург занял 70-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Результат, конечно, не самый блестящий, но положительная динамика все равно есть: в прошлом году город на Неве занимал только 76 место.
В вечном противостоянии Москвы и Петербурга в данном случае победа досталась столице. Ей отдали 53 место.
Рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек составили эксперты РИА Новости. При этом они учитывали шести показателей: употребление табака и алкоголя, количество преступлений, совершенных «по пьяной лавке» или под наркотиками, смертность от алкогольных отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.
Топ-5 рейтинга полностью занял Северный Кавказ. В тройке лидеров - Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертое место у Кабардино-Балкарии, за ней следует - Северная Осетия – Алания.
В первую десятку попали также Волгоградская и Тамбовская области, Ставрополье, Татарстан и Саратовская область.
Есть лидеры и в антирейтинге. Так, хуже всего со вредными привычками дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе. У него «почетное» последнее место. Выше него расположились Камчатка, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.
ИСТОЧНИК KP.RU