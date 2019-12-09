Петербуржцы стали меньше пить и курить

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-09T12:11:42+03:00

Правда, до регионов-ЗОЖников городу на Неве еще как до Луны

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Санкт-Петербург занял 70-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Результат, конечно, не самый блестящий, но положительная динамика все равно есть: в прошлом году город на Неве занимал только 76 место.

В вечном противостоянии Москвы и Петербурга в данном случае победа досталась столице. Ей отдали 53 место.

Рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек составили эксперты РИА Новости. При этом они учитывали шести показателей: употребление табака и алкоголя, количество преступлений, совершенных «по пьяной лавке» или под наркотиками, смертность от алкогольных отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

Топ-5 рейтинга полностью занял Северный Кавказ. В тройке лидеров - Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертое место у Кабардино-Балкарии, за ней следует - Северная Осетия – Алания.

В первую десятку попали также Волгоградская и Тамбовская области, Ставрополье, Татарстан и Саратовская область.

Есть лидеры и в антирейтинге. Так, хуже всего со вредными привычками дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе. У него «почетное» последнее место. Выше него расположились Камчатка, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

ИСТОЧНИК KP.RU