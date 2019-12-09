2019-12-09T13:31:41+03:00
Происшествия

Мужчину с миной времен Великой Отечественной войны задержали в метро Петербурга

Куда и зачем пассажир вез снаряд выясняют полицейские
Ольга НАЗАРКИНА
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Мужчину с разобранной миной времен ВОв задержали на станции метро «Рыбацкая».Мужчину с разобранной миной времен ВОв задержали на станции метро «Рыбацкая».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржца с разобранной миной времен Великой Отечественной войны задержали в воскресенье 8 декабря на станции метро «Рыбацкая» в Невском районе города.

- Пассажира остановили сотрудники полиции. Исторические боеприпас в разобранном виде у него нашли при личном досмотре, - рассказали в пресс-службе главка МВД.

Отметим, что в разобранном виде снаряд опасности не представлял, однако правоохранители продолжают выяснять, откуда у задержанного мина, а также куда и с какой целью он ехал с ней воскресным вечером.

Снаряды времен войны довольно часто находят в Петербурге при прокладке труб и разных кабелей, на стройках во время рытья фундаментов для новых зданий. В конце ноября бомбу времен Великой Отечественной войны нашли на Воскресной набережной в центре города. Внутри боеприпаса эксперты обнаружили взрывчатое вещество. Сотрудники ОМОН оперативно вывезли ее на полигон для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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