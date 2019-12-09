2019-12-09T13:39:05+03:00
Общество

Служебные собаки обыскали кабинет Пиотровского в Эрмитаже

Так четвероногие сотрудники Росгвардии поздравили его с юбилеем
Ольга НАЗАРКИНА
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Проверен был и кабинет Михаила Пиотровского.Проверен был и кабинет Михаила Пиотровского.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сегодня отмечает 75-летие. Но день рождения с самого утра омрачился сообщением о минировании музея.

- Информация о том, что в Эрмитаже якобы заложена бомба появилась в Сети, напрямую нам никто не звонил. Несмотря на это, полиция решила проверить все здания, - рассказали в пресс-службе музея.

Залы, служебные помещения и прилегающую территорию прочесали сотрудники службы музейной безопасности, росгвардейцы и кинологи. К счастью, никаких опасных предметов обнаружено не было.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 9 декабря отмечает 75-летие. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 9 декабря отмечает 75-летие. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Проверен был и кабинет Михаила Пиотровского.

- Вот таким необычным способом утром служебные собаки Росгвардии поздравили Михаила Борисовича с Днем Рождения! – шутят в Эрмитаже.

Помимо музея, сегодня, 9 декабря, неизвестные телефонные хулиганы снова "минировали" районные суды, больницу №2 и ТЦ «Невский центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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