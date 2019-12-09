Следом за блокадной булочной в Петербурге закрывают культовую чебуречную

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-09T15:43:05+03:00

Заведение на Васильевском острове работало с 1962 года

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Легендарная чебуречная закрылась на 6-й линии Васильевского острова. Это стало настоящим ударом для местных жителей. Многие знали и любили ее с самого детства.

- Открытая в 1962 году, она работала от Брежнева и до последнего чебурека. Стоило только зайти в помещение, как сразу ощущалось дыхание забытого советского наследия, - поделился воспоминаниями один из завсегдатаев в соцсетях.

По мнению завсегдатаев чебуречной, ее по праву можно считать одним из культовых петербургских заведений, наряду с пышечной на Конюшне, пельменной на Жуковского и пирожковой на Московском.

В комментариях василеостровцы с теплотой вспоминают банкетный зал с прожженными скатертями, заветренные салатики в витринах и суровых сотрудниц с командными голосами в рабочих халатах и кокошниках.

- Пятьдесят семь лет чебуречная служили Петербургу верой и правдой. И вот теперь закрылась. Как же так?! - не верят произошедшему горожане.

На витринах заведения уже появились плакаты с просьбой спасти «изюминку 6-й линии В.О.».

ИСТОЧНИК KP.RU