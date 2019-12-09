На парковке в «Пулково» женщину придавил ее же автомобиль Porche Сayenne

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-09T16:22:47+03:00

В аэропорту Пулково на парковке женщину придавил ее же автомобиль. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Владелицу элитной иномарки спасали сегодня на парковке в аэропорту «Пулково». 39-летняя женщина чудом осталась жива после того, как ее собственный Porche Сayenne сбил ее у шлагбаума на крытой парковке.

- ЧП произошло в понедельник утром около 09.15 на Пулковском шоссе, 41, - рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. - Женщина приехала на парковку аэропорта, вышла из машины, но забыла поставить коробку передач на режим «паркинг», и машина поехала.

По одной из версий, Porche наехал на водителя, «впечатав» его в стойку шлагбаума. В ведомстве также уточнили, что первую помощь пострадавшей оперативно оказали сотрудники аэропорта. Они же вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии женщину отвезли в больницу, где за ее жизнь сейчас борются врачи.

Напомним, аналогичным образом под колесами собственной машины около своего дома погиб голливудский актер Антон Ельчин. Трагедия произошла в Лос-Анджелесе в июне 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU