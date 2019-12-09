2019-12-09T16:22:47+03:00
Происшествия

На парковке в «Пулково» женщину придавил ее же автомобиль Porche Сayenne

Несчастная чудом осталась жива
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
В аэропорту Пулково на парковке женщину придавил ее же автомобиль.В аэропорту Пулково на парковке женщину придавил ее же автомобиль.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Владелицу элитной иномарки спасали сегодня на парковке в аэропорту «Пулково». 39-летняя женщина чудом осталась жива после того, как ее собственный Porche Сayenne сбил ее у шлагбаума на крытой парковке.

- ЧП произошло в понедельник утром около 09.15 на Пулковском шоссе, 41, - рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. - Женщина приехала на парковку аэропорта, вышла из машины, но забыла поставить коробку передач на режим «паркинг», и машина поехала.

По одной из версий, Porche наехал на водителя, «впечатав» его в стойку шлагбаума. В ведомстве также уточнили, что первую помощь пострадавшей оперативно оказали сотрудники аэропорта. Они же вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии женщину отвезли в больницу, где за ее жизнь сейчас борются врачи.

Напомним, аналогичным образом под колесами собственной машины около своего дома погиб голливудский актер Антон Ельчин. Трагедия произошла в Лос-Анджелесе в июне 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За убийство поленом из-за ребенка мужчина получил 8 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об усилении ветра и мокром снеге в Петербурге и Ленобласти
Заслуженный ученый Алексей Цамутали попал в реанимацию с травмой головы
«Монета небывалой редкости»: за рубль с трещиной просят 999 миллионов
Две гранаты нашли при сносе гаражей в Петербурге
Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»
Следом за блокадной булочной в Петербурге закрывают культовую чебуречную
Психически больной парень изрезал ножом свою бабушку в Ленобласти
Свердловская набережная встала из-за массового ДТП
Троллейбус №37 будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи
В Петербурге разведут Троицкий и Благовещенский мосты
У СКК сгорел строительный мусор на площади 100 квадратных метров
Мужчина убил и расчленил своего брата в квартире в Мурино
В Выборге ищут рыбака, провалившегося под лед
Служебные собаки обыскали кабинет Пиотровского в Эрмитаже
Бомбаж и «хлопуша»: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие рыбные консервы
Мужчину с миной времен Великой Отечественной войны задержали в метро Петербурга
Пьяный парень поймал попутку на Думской и был избит водителем
«Зенит» улетел в Португалию на игру с «Бенфикой» без Ракицкого и Кузяева
Два килограмма экстази продали наркодельцы сотрудникам ФСБ в Ленобласти
Светлана Агапитова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербуржцы стали меньше пить и курить
Поездка на попутке обошлась петербуржцу в 200 тысяч рублей
Владимир Путин поздравил директора Эрмитажа с юбилеем
В Пулково на несколько часов задерживают вылеты самолетов
На обочине дороги в Парголово нашли мертвого украинца
Деятельность Исаакиевского собора проверит контрольно-счетная палата
Невысокий кавказец обменял пенсионеру доллары на билеты банка приколов