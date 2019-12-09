2019-12-09T16:24:36+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»

Фигуристка сомневается, что наши спортсмены действительно применяли запрещенные препараты
Анна ПОСЛЯНОВА
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Оксана Казакова и актер Сергей Селин.Оксана Казакова и актер Сергей Селин.Фото: Тимур ХАНОВ
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Для российских спортсменов решение WADA – Всемирного антидопингового агентства – стало шоком: нашу страну отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причина – якобы несоответствие Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу.

Олимпийская чемпионка 1998 года и чемпионка Европы 1996 года в парном фигурном катании Оксана Казакова считает, что возможность выступить хотя бы под нейтральным флагом – это «уже что-то».

– Не думаю, что нашими спортсменами действительно применялись какие-то запрещенные препараты, – отмечает Оксана Казакова. – Конечно, очень жаль молодых спортсменов. Увы, вот так вот на сегодня все складывается…

По мнению фигуристки, государству стоит предпринимать шаги к тому, чтобы спасти своих спортсменов.

– Причем шаги нужны активные, – считает чемпионка. – Вдруг еще можно что-то сделать. Вдруг из ситуации еще есть выход.

Служит ли выступление под нейтральным флагом тем самым выходом? Каждый решает для себя.

– Понимаете, люди все-таки 20 лет готовились, – поясняет Казакова. – Каждый будет решать сам. С нами уже такое бывало.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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