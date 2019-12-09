Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»
Для российских спортсменов решение WADA – Всемирного антидопингового агентства – стало шоком: нашу страну отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причина – якобы несоответствие Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу.
Олимпийская чемпионка 1998 года и чемпионка Европы 1996 года в парном фигурном катании Оксана Казакова считает, что возможность выступить хотя бы под нейтральным флагом – это «уже что-то».
– Не думаю, что нашими спортсменами действительно применялись какие-то запрещенные препараты, – отмечает Оксана Казакова. – Конечно, очень жаль молодых спортсменов. Увы, вот так вот на сегодня все складывается…
По мнению фигуристки, государству стоит предпринимать шаги к тому, чтобы спасти своих спортсменов.
– Причем шаги нужны активные, – считает чемпионка. – Вдруг еще можно что-то сделать. Вдруг из ситуации еще есть выход.
Служит ли выступление под нейтральным флагом тем самым выходом? Каждый решает для себя.
– Понимаете, люди все-таки 20 лет готовились, – поясняет Казакова. – Каждый будет решать сам. С нами уже такое бывало.
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
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ИСТОЧНИК KP.RU