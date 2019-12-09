Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-09T16:24:36+03:00

Фигуристка сомневается, что наши спортсмены действительно применяли запрещенные препараты

Изменить размер текста: A A

Для российских спортсменов решение WADA – Всемирного антидопингового агентства – стало шоком: нашу страну отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причина – якобы несоответствие Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу.

Олимпийская чемпионка 1998 года и чемпионка Европы 1996 года в парном фигурном катании Оксана Казакова считает, что возможность выступить хотя бы под нейтральным флагом – это «уже что-то».

– Не думаю, что нашими спортсменами действительно применялись какие-то запрещенные препараты, – отмечает Оксана Казакова. – Конечно, очень жаль молодых спортсменов. Увы, вот так вот на сегодня все складывается…

По мнению фигуристки, государству стоит предпринимать шаги к тому, чтобы спасти своих спортсменов.

– Причем шаги нужны активные, – считает чемпионка. – Вдруг еще можно что-то сделать. Вдруг из ситуации еще есть выход.

Служит ли выступление под нейтральным флагом тем самым выходом? Каждый решает для себя.

– Понимаете, люди все-таки 20 лет готовились, – поясняет Казакова. – Каждый будет решать сам. С нами уже такое бывало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Патриотизм - он в сердце»: тренер фигуристов Алексей Мишин высказался о решении WADA отстранить Россию от соревнований на 4 года

Решение исполкома Всемирной антидопинговой комиссии (WADA), принятое 9 декабря в Лозанне, было ожидаемым, но не стало менее болезненным. Согласно рекомендации, на ближайшие четыре года России запрещено проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а также участвовать в них (подробности)

«Готов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»: стрелок Артем Черноусов о решении ВАДА отстранить Россию от соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря все же решил на четыре года отстранить Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU