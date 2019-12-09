«Монета небывалой редкости»: за рубль с трещиной просят 999 миллионов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-09T16:57:19+03:00

После того, как петербуржец попытался выручить за 2-рублевую монетку целый миллиард, горожане устроили флешмоб на «Авито»

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Петербуржцы - люди с отличным чувством юмора. И дня не прошло, как СМИ раструбили о мужчине, пытающемся продать редкую 2-рублевую монетку с браком за невероятную сумму в миллиард, как тут же в Сети нашлись его последователи.

- Редкая, уникальная монета, номиналом один российский рубль, 1997 г. Имеет редкий дефект, трещину, раскол. Механических следов воздействия на монете нет! - написал в объявлении под фото с затертым рублем некий Михаил.

Хозяин «раритета» также у казал, что готов рассмотреть равноценные варианты обмена.

Естественно, что больше, собственно, рубля, этот рубль и не стоит. Но иронии петербуржцев можно позавидовать. Кроме этого объявления, на «Авито» предлагают приобрести мешок мелочи за два миллиарда или 1 евро за полтора миллиарда.

В вот за юбилейную монетку одной из сети быстрого питания просят «всего» 15 миллионов. Или предлагают отменять на квартиру в центе Москвы.

Напомним, что 2-рубля со смешенным на 90 градусов реверсом относительно аверса эксперты оценили «рублей в сто».

ИСТОЧНИК KP.RU