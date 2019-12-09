2019-12-09T18:15:57+03:00
Звезды

Эрмитаж придумал, как решить проблемы с очередями

Уже с января 2020 года оценить прикассовый ажиотаж можно будет в режиме онлайн
Ольга НАЗАРКИНА
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Проблема гигантских очередей встает особенно остро в дни бесплатного посещения Эрмитажа.Проблема гигантских очередей встает особенно остро в дни бесплатного посещения Эрмитажа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С нового 2020 года Эрмитаж ждут несколько изменений. Их анонсировал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

- Мы собираемся решить вопросы с очередью. Будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему или нет, - пояснил он на итоговой пресс-конференции в честь дня рождения Эрмитажа.

Помимо этого, с января изменится и система досмотра посетителей. Рамки металлодетекторов перенесут из Зимнего дворца в стеклянный павильон под аркой при входе во двор.

Проблема гигантских очередей встает особенно остро в дни бесплатного посещения Эрмитажа. Одним из таких дней стало 7 декабря, когда музей праздновал свое 255-летие. Очередь из желающих приобщиться к прекрасному растянулась далеко за Александрийскую колонну. В соцсетях шутили, что Зимний снова берут штурмом.

Однако кому-то было совсем не до смеха, ведь несмотря на нехарактерно теплую для декабря погоду, проводить столько времени под дождем и ветром – удовольствие не из приятных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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