2019-12-09T19:17:07+03:00
Общество

Горэлектротранс отменил закупку 142 троллейбусов за 3,7 миллиарда рублей

Причины, по которым аукцион сорвался за три дня до подведения итогов, не сообщаются
Петр КИБЕР
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Конкурс на поставку 142 троллейбусов в Петербург внезапно отменили.Конкурс на поставку 142 троллейбусов в Петербург внезапно отменили.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новость о том. что в ближайшее время в Санкт-Петербург прибудут больше 140 новых троллейбусов, обрадовала энтузиастов городского электротранспорта. В конце ноября 2019 года был объявлен конкурс на поставку трех различных типов пассажирских машин суммой в 3,7 миллиарда рублей. Но внезапно все сорвалось.

- Оказание услуги финансовой аренды (лизинга) троллейбусов, - говорилось на сайте госзакупок в заявке, опубликованной 20 ноября от лица петербургского Горэлектротранса.

До 9 декабря потенциальные поставщики могли подать заявки на участие, а 12-го числа должны были быть подведены итоги. Но этого уже не случится, ведь сегодня торги были отменены.

Причина, по которой все три заявки (согласно типу троллейбусов) отозваны, не сообщается. Возможно, что желающих участвовать просто не нашлось, ведь сроки были достаточно жесткие - первые машины должны были поступить в Петербург уже к лету.

При этом в России остался фактически один производитель «рогатых» - «Стройтранс» (бывший Т»ранс-Альфа») из Вологды. Саратовская «Троллза», машины которой бегают по Петербургу, находится в предбанкротном состоянии. Конкуренцию им может составить только белорусский «Белкоммунмаш», но он один такой заказ не вытянет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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