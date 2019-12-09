Дольщикам 20 проблемных домов в Петербурге обещают ключи до конца года

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-09T19:25:04+03:00

В Смольном рассказали, как будут решать проблему обманутых дольщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди них владельцы квартир в двух старейших городских долгостроях

Изменить размер текста: A A

Строительство сразу двух десятков проблемных домов должны завершить в Петербурге до конца этого года. В этот список попали также ЖК «Охта-Модерн» и один из корпусов «Новой Скандинавии». Два этих объекта смело можно считать лидерами антирейтинга замороженных строек города.

Вопрос о том, как Смольный собирается решать проблему обманутых дольщиков, сегодня обсуждали на заседании комитета по инвестициям.

- В этом году планируется завершить строительство 20 «проблемных» домов, в том числе комплекса «Охта-Модерн» и корпуса «Новой Скандинавии». Еще 23 объекта должны быть сданы в эксплуатацию в течение 2020 года, - заявил губернатор города Александр Беглов.

Представили на совещании и проект завершения жилого комплекса «Вариант» в поселке Ленсоветовский. Его начали строить еще в 2014 году и должны были закончить в 2017 году.

В декабре прошлого года застройщик ООО «Ареал» признали банкротом. Стройка замерла. В реестр кредиторов включены 569 дольщиков. При этом ЖК готов всего лишь на 10%.

После переговоров завершить работы согласились ГК «Стоун» и ГК «ПИК». Этот вопрос будет контролировать вице-губернатор Николай Линченко.

ИСТОЧНИК KP.RU