2019-12-09T19:31:43+03:00
Происшествия

Петербуржца, похитившего дочь у бывшей жены из-за обиды, приговорили к 5 годам тюрьмы

Его не спасло даже то, что он таким образом пытался вернуться в семью
Ольга НАЗАРКИНА
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Обиженного мужчину, похитившего малолетнюю дочь бывшей жены, приговорили к реальному сроку.Обиженного мужчину, похитившего малолетнюю дочь бывшей жены, приговорили к реальному сроку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге вынесли приговор мужчине за похищение маленького ребенка. На преступление житель Колпино пошел, потому что обиделся на экс-супругу.

В середине марта он расстался с женой, но хотел, чтобы женщина вернулась к нему. Петербуржец не придумал ничего умнее, как напиться и явиться к своей бывшей в квартиру, чтобы поговорить. Она, ожидаемо, от бесед отказалась, на что муж сильно обиделся и решил похитить ее маленькую дочь.

- Дождавшись, когда несговорчивая экс-жена уйдет на работу, он снова вернулся в квартиру, где оставалась девочка. Там он начал угрожать малышке, требовать, чтобы она помогла помириться с матерью. Но этого ему показалось мало, угрожая ножом, злоумышленник забрал девочку в свою квартиру, где насильно удерживал и продолжать давить на нее, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ребенок оставался в плену, пока неадекватного мужчину не задержали. Сегодня Колпинский районный суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание петербуржец будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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