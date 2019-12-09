2019-12-09T21:14:53+03:00
Звезды

К юбилею Пиотровского сотрудники Эрмитажа провели сердечный флешмоб на Дворцовой

Работники музея выстроились в большое сердце с инициалами «МБ» - Михаил Борисович
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники Эрмитажа с душой и сердцем поздравили своего директора. Фото: instagram.com/hermitage_museumСотрудники Эрмитажа с душой и сердцем поздравили своего директора. Фото: instagram.com/hermitage_museum
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9 декабря директора Эрмитажа Михаила Пиотровского минимум дважды крайне оригинально поздравили с 75-летием. Сначала к нему в кабинет пришли полицейские и кинологи, среагировавшие на ложное сообщение о бомбе. А затем сотрудники музея дружно вышли на Дворцовую площадь, где выстроились в форме большого сердца, внутри которого находились инициалы «МБ».

- 9 декабря 2019 года Михаил Борисович Пиотровский отмечает свой юбилей – 75 лет! Все «эрмитажники» от души поздравляют своего директора с днем рождения!, - сообщает официальный Instagarm музея.

Флешмоб оперативно записали на видео и смонтировали бодрый ролик под музыку из популярного мюзикла «Ла-Ла Ленд». В нем работники музея прерывают свои дела на несколько минут и координируются для душевного поздравления с красными шариками, которое в полном объеме захватывает камера на квадрокоптере.

hermitage_museumhermitage_museum
Видеопоздравление от сотрудников Государственного Эрмитажа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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