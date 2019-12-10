Заезд на ЗСД по развязке с Новым шоссе закроют на две ночи

СЕГОДНЯ 01:39 2019-12-10T01:39:27+03:00

10 и 12 декабря закроют въезд на ЗСД по развязке с Новым шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ограничения приходятся на 10 и 12 декабря с 01:00 до 05:00

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Автомобилистов Петербурга предупредили о закрытии заезда на ЗСД по развязке с Новым шоссе. Ограничения продлятся всего лишь две ночи – 10 и 12 декабря.

- Участок развязки с Новым шоссе, обеспечивающий заезд на ЗСД в южном направлении, закроют из-за производства работ. И 10 и 12 декабря дорогу перекроют с часа ночи до пяти утра.

При этом выезд на ЗСД с Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного будет функционировать в штатном режиме. Для удобства водителей все участки производства работ указаны на интерактивной карте.

Напомним, новенькую развязку в Курортном районе открыли в начале сентября в этом году. Теперь местные жители добираются до центра Петербурга на полчаса быстрее, сократив лишние 12 километров. До этого автомобилисты вынужденно двигались по перегруженному Выборгскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU