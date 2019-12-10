Заезд на ЗСД по развязке с Новым шоссе закроют на две ночи
Автомобилистов Петербурга предупредили о закрытии заезда на ЗСД по развязке с Новым шоссе. Ограничения продлятся всего лишь две ночи – 10 и 12 декабря.
- Участок развязки с Новым шоссе, обеспечивающий заезд на ЗСД в южном направлении, закроют из-за производства работ. И 10 и 12 декабря дорогу перекроют с часа ночи до пяти утра.
При этом выезд на ЗСД с Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного будет функционировать в штатном режиме. Для удобства водителей все участки производства работ указаны на интерактивной карте.
Напомним, новенькую развязку в Курортном районе открыли в начале сентября в этом году. Теперь местные жители добираются до центра Петербурга на полчаса быстрее, сократив лишние 12 километров. До этого автомобилисты вынужденно двигались по перегруженному Выборгскому шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU