31 декабря в Ленобласти официально сделали выходным днем

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-10T13:02:07+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что 31 декабря станет выходным днем. Вместо работы в канун Нового года жителям региона нужно будет потрудиться в субботу, 28 декабря.

Такое заявление он сделал сегодня во время встречи с разработчиками инновационного оборудования для ремонта трубопроводов в Доме правительства Ленобласти.

- Я принял решение и, наверное, это решение позитивно воспримут большинство жителей Ленобласти, субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, чтобы большинство семей, жителей региона смогли подготовиться к Новому году. Дать возможно всем семьям собраться у себя в квартирах, в домах. Ну и для того, чтобы у всех было хорошее новогоднее настроение, - с улыбкой сказал Дрозденко.

Таким образом, Ленобласть стала уже седьмым регионом, где 31 декабря будет выходным. Ранее такое решение приняли в Томской, Кировской и Псковской областях, на Ставрополье, в Крыму и Севастополе, а также в Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU