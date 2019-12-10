Петербуржцев попросили не дарить детям на Новый год конфеты с алкоголем и леденцы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-10T13:01:45+03:00

Эксперты напомнили, что сладкие новогодние подарки нужно покупать только в магазинах, супермаркетах и официальных рынках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

До Нового года остается чуть более двух недель, предпраздничная суета набирает обороты. И, конечно, животрепещущим становится вопрос о подарках. Детям часто дарят сладости и игрушки. Как это сделать правильно, вкусно и безопасно, напомнили специалисты петербургского Роспотребнадзора.

- В сладком наборе может быть шоколад, желейные, вафельные конфеты или суфле. Пряники, вафли, галетное или бисквитное печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кстати, последние два являются самыми безопасными сладостями: в них меньше сахара и есть пектин, а он полезен для пищеварения.

А вот карамель, в том числе, и леденцовая, для детских наборов нежелательна, как и конфеты с алкоголем более 0,5 % этанола. Опасность могут представлять арахис и ядра абрикосовой косточки – они сильные потенциальные аллергены.

Эксперты напомнили и о том, что сладкие новогодние подарки нужно покупать только в магазинах, супермаркетах и официальных рынках. О покупке подарка в спешке у метро не может быть и речи. Особое внимание нужно уделить информации на этикетке, сроку годности и условиям хранения. Чтобы конфеты, вафли и печенье были более свежими, нужно выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

Хранить набор стоит при температуре 15-17 градусов, тогда шоколад не покроется неприятным белым налетом.

Игрушка в наборе должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта со сладостями. Если подарок предназначается для малыша младше трех лет, крайне нежелательно, чтобы она была из натуральной кожи или меха. Опять же из повышенной аллергенности.

На всякий случай напомнили специалисты и о том, что игрушка не должны быть хрупкой: из стекла и другого бьющегося материала. На игрушки с мелкими деталями тоже наложено табу: дети могут их проглотить, засунуть в нос или ухо.

ИСТОЧНИК KP.RU