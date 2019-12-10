Прокуратура начала проверку информации о давке при эвакуации в петербургской школе

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-10T14:27:40+03:00

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В Петербурге прокуратура Приморского района организовала проверку во вторник, 10 декабря, после появившейся информации о том, что эвакуация в школе номер 246 на Планерной улице превратилась в настоящую давку. Накануне, 9 декабря, учебное заведение получило сообщение о ложном минировании. Однако вместо того, чтобы спокойно и организовано покинуть здание, дети начали кричать и суетиться в поисках выхода.

- Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

В социальных сетях петербуржцы писали, что во время эвакуации в школе некоторые входы были закрыты, якобы уборщица не пускала детей по свежевымытому полу, а некоторые ученики чуть ли не поломали руки.

В районной администрации рассказали, что в действительности никто травм не получил. А «хаос» получился из-за того, что эвакуация была не плановая.

ИСТОЧНИК KP.RU