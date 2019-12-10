2019-12-10T16:10:17+03:00
Происшествия

В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя

Двое их них и вовсе сели за руль в состоянии наркотического опьянения
Ольга НАЗАРКИНА
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В Санкт-Петербурге прошел рейд «Нетрезвый водитель».В Санкт-Петербурге прошел рейд «Нетрезвый водитель».Фото: Алексей ФОКИН
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Инспекторы ДПС в минувшие выходные провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». Несознательных автолюбителей ловили на дорогах Петербурга и Ленобласти.

За два дня «улов» из нарушителей был солидный: 33 человек. Из них два водителя находились в состоянии наркотического опьянения, а 31 человек управляли машиной, предварительно употребив спиртное.

- 15 водителей проходить освидетельствование отказались. Пять нарушителей оказались рецидивистами и уже привлекались к ответственности за пьяную езду, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, за езду в пьяном виде предусмотрен административный штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав сроком до двух лет. Если же водитель живет по принципу «горбатого могила исправит» и совершает это нарушение повторно, то ему уже будет грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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