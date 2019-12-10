В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя
Инспекторы ДПС в минувшие выходные провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». Несознательных автолюбителей ловили на дорогах Петербурга и Ленобласти.
За два дня «улов» из нарушителей был солидный: 33 человек. Из них два водителя находились в состоянии наркотического опьянения, а 31 человек управляли машиной, предварительно употребив спиртное.
- 15 водителей проходить освидетельствование отказались. Пять нарушителей оказались рецидивистами и уже привлекались к ответственности за пьяную езду, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
Напомним, за езду в пьяном виде предусмотрен административный штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав сроком до двух лет. Если же водитель живет по принципу «горбатого могила исправит» и совершает это нарушение повторно, то ему уже будет грозить уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU