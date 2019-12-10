2019-12-10T17:40:41+03:00
Происшествия

В Петербурге семь мужчин напали на девушек из-за их внешности

Подруг приняли за лесбиянок
Ольга НАЗАРКИНА
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Екатерина С. пострадала сильнее остальных.Екатерина С. пострадала сильнее остальных.Фото: СОЦСЕТИ
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В центре Петербурга на Лиговском проспекте семь мужчин напали на пятерых девушек. Об этом рассказала в соцсетях подруга пострадавших. По ее словам, одну из них били даже ногами. Жуткие фото после встречи с незнакомцами защитники покалеченных опубликовали в Twitter.

С их слов инцидент произошел 9 декабря около 22.00, когда девушки гуляли по Лиговскому проспекту. В районе «Этажей» к ним пристали семь мужчин, стали спрашивать, лесбиянки ли они.

- Начали заламывать одну, вторую, - подробно описывает произошедшее подруга пострадавших. - Катя начала впрягаться, и они всем составом кинулись на нее. Она была вся в крови, разбито лицо. Сотрясение, насквозь пробита щека, залит глаз.

Когда агрессивные парни отступили, девушки забежали в ближайшее кафе и, придя в себя, обратились к врачам.

Сейчас пострадавшие собираются писать заявление в полицию. Сами же уверяют, что перед нападением мужчины пытались отобрать у них телефоны и кошельки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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