Полиция на скорости 200 км/ч гонялась за Skoda Octavia по Петербургу

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-10T18:49:52+03:00

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Лихача на Skoda Octavia сотрудники ДПС ловили ночью 4 декабря в Калининском районе города. Запись с видеорегистратора служебного автомобиля появилась в паблике «Дорожный инспектор».

Подозрительную иномарку полицейские остановили около 04.30 у дома №1 на улице Руставели, решили проверить документы, но вместо этого водитель нажал на газ. Началась погоня на скорости 200 км/ч.

На кадрах записи можно видеть, как водитель, очевидно, почувствовав себя героем GTA, удирал от дорожной полиции, петляя по дворам, но в итоге при резком повороте на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения влетел в светофор.

По предварительным данным, за рулем находился 30-летний приезжий из Азербайджана. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в его крови (0,380 мг/л). Ему вручили три административных протокола за езду в пьяном виде, мелкое хулиганство и невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Отметим, что уже не первая погоня полиции за лихачами по этому маршруту. Подобные гонки с аналогичным финалом произошли в феврале этого года. Тогда инспекторы ДПС ловили Porsche Cayenne, за рулем которого был автослесарь-узбек.

Владелец элитной иномарки сдал ее в салон на ремонт, не подозревая, какая судьба ждет его машину. Ночью 14 февраля автослесарь решил удовлетворить свою жажду скорости. Его, как и водителя Skoda, засекли на улице Руставели. И точно так же, как и нетрезвый азербайджанец, гонщик решил избежать проверки документов и втопил изо всех сил по ночным улицам. После задержания нарушителя депортировали на родину.

Погоня ДПС на скорости 200 км/ч. ГИБДД задержали нетрезвого водителя Skoda.

ИСТОЧНИК KP.RU