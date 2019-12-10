Елочные базары откроют в Петербурге через 10 дней
Петербург уже украсили к Новому году, а вот точек по продаже елочек в городе все еще нет. Приверженцы искусственных аналогов по этому поводу не переживают, чего нельзя сказать о других горожанах. До любимого праздника осталось всего ничего, а главного символа Нового года дома все еще нет.
Сегодня в Смольном сообщили, что елочные базары начнут работать 20 декабря и будут открыты до самой новогодней ночи.
- Всего в этому году в городе будет открыто около 70 мест, где петербуржцы смогут купить елку к празднику. Для базаров выделили дополнительные участники, поэтому их станет больше, - сообщили в комитете имущественных отношений.
Новые точки появятся на Васильевском острове, на Петроградке, а также в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах.
12 декабря на Манежной площади и Садовой улице откроются крупнейшие Рождественские ярмарки. Здесь можно будет купить подарки, покататься на катке и даже посмотреть кино. Кроме того, для посетителей будут выступать артисты и музыканты.
ИСТОЧНИК KP.RU