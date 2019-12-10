Осужденный за кражу мигрант-рецидивист сбежал из суда в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-10T18:56:29+03:00

Преступника вывели из здания на Бобруйской улице, и он дал деру

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Минувший понедельник 9 декабря стал действительно тяжелым для конвоиров, от которых сбежал осужденный за кражу мигрант. ЧП произошло у здания Калининского районного суда

- Приезжего из Узбекистана вместе с тремя другими злоумышленниками доставили на заседание днем 9 декабря. После того, как суд вынес им приговор, мужчин вывели на улицу, и когда начали сажать в служебную машину, один из них совершил побег, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Беглец неоднократно судим. В сентябре минувшего года Невский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Из мест лишения свободы его должны были выпустить только 27 сентября 2022 года. 9 декабря Калининский суд изменил ему срок содержания на более строгий.

- На вид преступнику около 45-47 лет. Рост примерно 175 см, не худой и не толстый, с опущенными плечами и прямоугольным лицом азиатского типа. У мужчины короткая стрижка, на лбу залысины и длинный, широкий книзу нос. Говорит с акцентом, - добавил источник.

В день побега С. был одет в темные джинсы и темную спортивную куртку с лампасами на рукавах, сверху на нем была синяя болоньевая безрукавка с капюшоном, под курткой - белый вязаный свитер с высоким воротом и темные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU