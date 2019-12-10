2019-12-10T19:57:55+03:00
Происшествия

Суд отправил под домашний арест полицейского из Колпино, отшлепавшего подростка дубинкой по ягодицам

Горе-воспитателя подозревают в нанесении не менее 4 ударов по лежащему на полу 17-летнему парню
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Двое полицейских из Колпино прошлись дубинкой по задержанному 17-летнему подростку.Двое полицейских из Колпино прошлись дубинкой по задержанному 17-летнему подростку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Колпинский районный суд отправил под домашний арест полицейского, который наподдал задержанному подростку дубинкой. Напомним, по версии следствия, в избиении участвовали двое стражей порядка. 17-летнего парня привели в отделение полиции за административное правонарушение, надели на него наручники и принялись его бить. В итоге мальчик вернулся домой со множественными телесными повреждениями.

- Как полагает следствие, подозреваемый в должности водителя ОР ППСМ ОМВД России по Колпинскому району превысил свои полномочия и нанес не менее 4 ударов резиновой палкой в область ягодиц несовершеннолетнего задержанного. Мужчину задержали 9 декабря. 10-го числа ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 декабря 2019 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О мере пресечения в отношении второго горе-полицейского пока не сообщается. Обоим, между прочим, грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ленобласти стащил из столовой локомотивного депо 73 банки паштета
Девушки, которых из-за подозрительной внешности избили в центре Петербурга семь мужиков, написали заявление в полицию
Суд запретил застройку на месте снесенного исторического завода в Петербурге
Осужденный за кражу мигрант-рецидивист сбежал из суда в Петербурге
Елочные базары откроют в Петербурге через 10 дней
Полиция на скорости 200 км/ч гонялась за Skoda Octavia по Петербургу
На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка
В Металлострое поезд насмерть переехал мужчину
После давки в 246-й школе при эвакуации, ученикам устроят дополнительные тренировки
В Петербурге семь мужчин напали на девушек из-за их внешности
Апраксин двор может превратиться в новую точку притяжения в Петербурге
«Ключи забыла»: У многоэтажки во Всеволожске заметили испуганную козу
Умер народный артист России Олег Талыпин
В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя