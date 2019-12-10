Суд отправил под домашний арест полицейского из Колпино, отшлепавшего подростка дубинкой по ягодицам

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-10T19:57:55+03:00

Горе-воспитателя подозревают в нанесении не менее 4 ударов по лежащему на полу 17-летнему парню

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Колпинский районный суд отправил под домашний арест полицейского, который наподдал задержанному подростку дубинкой. Напомним, по версии следствия, в избиении участвовали двое стражей порядка. 17-летнего парня привели в отделение полиции за административное правонарушение, надели на него наручники и принялись его бить. В итоге мальчик вернулся домой со множественными телесными повреждениями.

- Как полагает следствие, подозреваемый в должности водителя ОР ППСМ ОМВД России по Колпинскому району превысил свои полномочия и нанес не менее 4 ударов резиновой палкой в область ягодиц несовершеннолетнего задержанного. Мужчину задержали 9 декабря. 10-го числа ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 декабря 2019 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О мере пресечения в отношении второго горе-полицейского пока не сообщается. Обоим, между прочим, грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU