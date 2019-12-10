2019-12-10T21:57:01+03:00
Происшествия

Стали известны причины задержания гендиректора «Метростроя»

Следствие подозревает Николая Александрова в хищении не менее 178 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александрова и двух его пособников подозревают в хищении миллионов рублей.Александрова и двух его пособников подозревают в хищении миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стали известны причины громкого задержания генерального директора «Метростроя». Напомним, 9 и 10 декабря Николай Александров не вернулся на работу и не отвечал на звонки. Сейчас он ожидает меры пресечения в рамках уголовной статьи за организованное присвоение или растрату в особо крупном размере.

- Как полагает следствие, не позднее 7 ноября 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым из ООО «БТР» для хищения денежных средств ОАО «Метрострой». Злоумышленники сделали это путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13.12.2013 и КСМ-2 от 18.03.2014, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По предварительным подсчетам, ущерб составил ни много ни мало почти 178 миллионов рублей. Известно, что один из фигурантов дела Анатолий Болотов вину не признает и даже пытался 9 декабря сбежать в Израиль, но его задержали в Пулково перед отправкой.

Добавим, что наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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